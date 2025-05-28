تموين القليوبية: توريد 69782 طن قمح إلى صوامع حتى الآن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية.

توريد 69782 طن قمح بالقليوبية

يأتي ذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، وأن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن بلغ توريد 69782 طنا و718 كيلو تقريبًا، من القمح من داخل وخارج المحافظة للصوامع والشون والبناكر.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطية - محافظ القليوبية، والمهندس حلمي الزهري مدير المديرية.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

لافتًا إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

كما حرص المهندس حلمي الزهري مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية بالاشتراك مع رئيس قسم الصيانة ورئيس قسم الحوكمة والمنسق الإعلامي بالمديرية؛ على المتابعة المستمرة لكميات التوريد والتجهيزات المستمرة لضمان نجاح موسم توريد الأقماح المحلية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، أن سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2025 درجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.

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