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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد برنامجين بكلية الزراعة جامعة بنها

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اعتماد برنامجين بكلية الزراعة بمشتهر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامجين.

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رئيس جامعة بنها: اعتماد برنامجين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة بمشتهر
واكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أن اعتماد البرنامجين فرصة عظيمة لفتح آفاق جديدة للطلاب علي المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية أن البرنامجين التى تم اعتمادهما هم برنامجى الإنتاج النباتي وأمن وسلامة الغذاء.
وأضاف الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد أن فريق المراجعة الخارجية قام بزيارة كلية الزراعة للوقوف على الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجي للبرامج التى تم اعتمادهما.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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