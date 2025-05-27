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اقتصاد

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار  الذهب اليوم ، شهدت أسعار الذهب، تراجعا كبيرا بالسوق المحلية، بقيمة 45 جنيها للجرام، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.


أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

اسعار الذهب
اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيها.

اسعار الذهب
اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3969 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37040 جنيها.                                             

اسعار الذهب
اسعار الذهب

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

اسعار الذهب
اسعار الذهب

4 عوامل رئيسية تحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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