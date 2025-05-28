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خارج الحدود

القسام تستهدف ناقلة جند للاحتلال بخان يونس

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء،  إنها استهدفت بقذيفة ناقلة جند للاحتلال ورصدت هبوط مروحيات للإجلاء شرقي خان يونس.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

ويوم الاثنين الماضي قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إن مجاهدينا استهدفوا قوة صهيونية بقذائف، وفجروا حقل ألغام بقوة أخرى تسللت ليلا شرق حي الشجاعية في غزة.

وأضافت القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوسيع العملية العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال.

ويهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال عملية عربات جدعون لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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جيش الاحتلال كتائب القسام حماس

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