الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مبعوث ترامب يصل مطار بن غوريون قبل إفراج حماس عن الأسير عيدان ألكسندر

الجندي الامريكي عيدان،فيتو
الجندي الامريكي عيدان،فيتو

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى مطار بن غوريون استعدادا لإفراج حركة حماس عن عيدان ألكسندر.

وبحسب  معاريف عن مسئولين إسرائيليين: لا علم لنا بأي خطة لنقل عيدان ألكسندر إلى قطر للقاء ترامب هناك.

أعلن  أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أن كتائب القسام قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم.

وكانت  أعلنت القناة ١٢ العبرية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار بغزة بدءا من 12 ظهرا للتمكن من استعادة الجندي عيدان ألكسندر.

 

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في حركة حماس بأن الحركة ستفرج عن الأسير "الأمريكي - الإسرائيلي" عيدان ألكسندر، اليوم الإثنين.

 

موعد الإفراج عن الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر

وأضافت أن الإفراج سيتم في غضون الساعة 12 ظهرًا بتوقيت غزة

 

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، أعلنت حركة حماس، أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة"

 

وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي  الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".

 

إدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة

وواصلت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة". 

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاومة الفلسطينية حماس الناطق العسكري باسم كتائب القسام جيش الاحتلال حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة الفلسطينية حماس

مواد متعلقة

الاحتلال يوقف إطلاق النار بغزة بدءا من 12 ظهر اليوم لاستعادة الجندي عيدان ألكسندر

أكسيوس: إسرائيل علمت بصفقة عيدان من خلال أجهزتها الاستخباراتية

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

32.6 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

هل اقترب هذا المدرب من قيادة الأهلي؟

خدمات

المزيد

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

الفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية