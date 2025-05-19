الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

القسام تنفذ كمينا لقوة تابعة لجيش الاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا في منطقة "العطاطرة" غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب بقوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

 وقالت كتائب القسام في البيان: مجاهدونا استهدفوا 3 آليات صهيونية بعبوتي شواظ وقذيفة تاندوم، ثم اشتبكوا مع قوة صهيونية أخرى.

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كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة جنديين إسرائيليين في الشجاعية


وأضافت كتائب القسام: مجاهدونا أوقعوا أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح ورصدوا هبوط مروحيات لنقل المصابين الجمعة الماضية.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أنها اشتبكت بأسلحة رشاشة مع قوة صهيونية تحصنت بمنزل  في حي الشجاعية، ما أدى لمقتل وإصابة جنديين.

 

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 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة استعدادا لتوسيع العملية العسكرية.

 

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 دعت سبع دول أوروبية  إسرائيل إلى "عكس سياستها الحالية" في غزة ورفع الحصار على دخول المساعدات "على الفور" وسط وضع إنساني كارثي في القطاع.

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كتائب القسام حماس غزة

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