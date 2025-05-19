القسام تنفذ كمينا لقوة تابعة لجيش الاحتلال

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا في منطقة "العطاطرة" غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب بقوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

وقالت كتائب القسام في البيان: مجاهدونا استهدفوا 3 آليات صهيونية بعبوتي شواظ وقذيفة تاندوم، ثم اشتبكوا مع قوة صهيونية أخرى.



وأضافت كتائب القسام: مجاهدونا أوقعوا أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح ورصدوا هبوط مروحيات لنقل المصابين الجمعة الماضية.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أنها اشتبكت بأسلحة رشاشة مع قوة صهيونية تحصنت بمنزل في حي الشجاعية، ما أدى لمقتل وإصابة جنديين.

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