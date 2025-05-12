دون المراسم المعتادة، كتائب القسام تعلن الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر (فيديو)

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين: إنها أفرجت عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

ولم ترصد الكاميرات قيام كتائب القسام بالمراسم المعتادة أثناء تسليم الأسرى، واقتصرت على تسليم الأسير لموظفي الصليب الأحمر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بتسليم الأسير عيدان ألكسندر للصليب الأحمر، وأنه سيتم نقله إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم.

ومنذ لحظات، بدأت عملية تسليم الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر في شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ضمن جهود الوساطة المستمرة بين الأطراف المعنية.

وصول سيارات الصليب الأحمر لموقع تسليم "عيدان ألكسندر"

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين، بوصول سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم الأسير "عيدان ألكسندر" شمال خان يونس في قطاع غزة.

مشاهد جديدة من عملية تسليم الأسير "عيدان ألكسندر" للصليب الأحمر في شمال خانيونس pic.twitter.com/q8jtDToJ28 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2025

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنه تم تنسيق موعد الإفراج عن عيدان ألكسندر اليوم مع الصليب الأحمر.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يستعد لتسلم الأسير عيدان ألكسندر بدءا من الساعة 6:30 مساء في منطقة خان يونس في قطاع غزة.

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وقالت حركة حماس، مساء أمس الأحد: إنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".

إدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة

واستكملت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة".

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

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