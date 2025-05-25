القسام تفجر نفقا بجنود الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار بخان يونس

نشرت كتائب القسام، اليوم الأحد، تقريرا أفادت فيه أنها أوقعت قوة من جنود العدو بين قتيل وجريح بتفجير منزل بعبوات شديدة الانفجار ببلدة القرارة شرقي خان يونس.

وأعلنت القسام أنها فجرت عين نفق في عدد من جنود العدو وصلوا إلى مكان التفجير ببلدة القرارة واشتبكنا معهم بأسلحة خفيفة.

وأضافت الحركة: مجاهدونا رصدوا هبوط مروحيات للعدو لإجلاء الجنود، كما نفذوا العملية المركبة ضد قوة جيش الاحتلال بعد تحصنها في منزل ببلدة القرارة شرقي خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق، استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محلا تجاريا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الغارة، التي نفذت بواسطة طائرات مسيرة، استهدفت محلا يعود لعائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بمدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات جوية على مناطق شمال بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات عسكرية في المنطقة ذاتها.

وقال مستشفى العودة شمال قطاع غزة: إن محيطه يشهد إطلاق نار كثيف من قبل آليات جيش الاحتلال، محذرا من تهديد مباشر على حياة المرضى والطواقم الطبية وتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

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