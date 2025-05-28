رئيس الوزراء يفتح الملفات الشائكة: الحكومة مستعدة للتراجع ومنفتحة على الاعتراضات في قانون الإيجار القديم، لا تخفيف للأحمال في الصيف رغم انخفاض كميات الغاز، وهذه تفاصيل أزمة البنزين المغشوش

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات والتوجهات الحكومية الجديدة التي تمس بشكل مباشر الشأن الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناولت تصريحات رئيس الوزراء عدة ملفات شائكة كانت محل جدل واسع خلال الفترة الماضية، من بينها التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، وخطة الحكومة لمنع تخفيف أحمال الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وأزمة البنزين المغشوش التي أثارت مخاوف المواطنين.

كما سلط مدبولي الضوء على مستجدات ملف الطروحات الحكومية، مؤكدًا قرب تنفيذ خطوة بيع بنك القاهرة ضمن خطة أوسع لزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب التطرق لاستغلال أصول هيئة الأوقاف بشكل أكثر كفاءة.

في هذا التحقيق، نرصد أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي، ونحلل أبعاد هذه الإجراءات وتأثيراتها على المواطن والاقتصاد، من خلال قراءة معمقة في خلفيات القرارات وردود الفعل الأولية حولها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "إن شركتي إكسون موبيل وشيل ستقومان بزيادة استثماراتهما داخل مصر، بشأن الاستكشافات البترولية، نتيجة لثقتهم في إجراءات الدولة المصرية كما الأبحاث الأولية تؤكد وجود اكتشافات بترولية واعدة خلال الفترة المقبلة".

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل إلى أن: "الرئيس السيسي بشأن أزمة البنزين المغشوش وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المعنيين بالمشكلة من الشركة ومعمل التكرير وفرض العقوبات والغرامات المالية على الكيانين، والقصة أنها كانت شحنة بعينها تتبع لشركة تكرير معينة، كانت هناك نسبة كبريت أعلى من اللى المفروض يحصل، الأزمة في إحدى الشركات مع المعمل اللى كان بيطلع الشحنة".



أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن آخر تطورات ملف إنتاج الغاز الطبيعي، وتخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل.

وأكد أنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي، وعلى الأرض هناك سفينتان لضخ الغاز المسال لمصر وهناك سفينتان الشهر المقبل.

وأضاف أنه خلال الصيف المقبل سيكون لدينا 4 سفن لتأمين احتياجات الدولة من شحنات الغاز التي نريد ضخها، مشيرا إلى أنه هذا الصيف هو الأقل إنتاجا للغاز في مصر، ولكن مع بداية سبتمبر وزيادة الاستكشافات يزيد حجم الإنتاج بشكل جيد، وإذا أضيف المتوقع من اكتشافات جديدة سيكون هناك تسارع في إنتاج الغاز المحلي وتعود مصر لما كانت عليه من تصدير وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط.

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تطورات جديدة بشأن ملف قانون الإيجار القديم، بعد مناقشات مجلس النواب.

وقال مدبولي، إنه يعي تماما مدى تعقيد وتشابك القضية، فنحن أمام قانون عمره 60 سنة، وكان يجب علينا التصدي للأزمة.

وأضاف أن هناك مشكلة موجودة على الأرض، وأرسلنا المسودة الأولى للبرلمان، ونحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، لسنا منحازين للملاك والمستأجرين، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب، وتوجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونبدأ نراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات، وهناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية التي فيها محدودي الدخل أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية هتبقى 5 سنوات كفترة انتقالية".

هل ترفع الحكومة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة؟ مدبولي يكشف الاعتبارات

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حقيقة ما يتردد عن لجوء الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة.

وأوضح:"كل سنة تحدث زيادات في أسعار المرافق الأساسية نتيجة ظروف ارتفاع التكلفة، وهي تختلف عن البترول؛ لأننا ننظر لها من اعتبارات كثيرة جدًا، وبالتالي نقر حجم الزيادة المناسبة، ونحن نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء على الحكومة ومدى الدعم المقدم وفي نفس الوقت نراعي الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وقدرات المواطنين، سنويا تحدث زيادة ولكن لها توقيتات وندرسها وفقا للاعتبارات المختلفة لتحديد حجم الزيادة.



مدبولي: الدولة تتحمل 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية ولن تحدث فقاعة عقارية

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رؤية الحكومة والدولة بشأن ارتفاع أسعار العقارات والتخوفات من حدوث فقاعة عقارية.

وقال "مدبولي": "يجب أن نفرق بين الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة، والوحدات التي تنفذ بواسطة القطاع الخاص، وأؤكد أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية عن المواطن في محور الإسكان الاجتماعي أو برنامج سكن لكل المصريين".



وأضاف أن الوحدات التي تطرحها يحدث فيها تغيير في الأسعار بسبب زيادة مدخلات الوحدة، وبالتالي من الطبيعي السعر الذي بدأنا به البرنامج من 10 سنوات يختلف عن الآن".

ولفت: "بالنسبة للقطاع الخاص ما يعنيني فيه أن يكون المطور العقاري جادًا، ولا يحدث نوع من النصب على المواطن، وما يتم الإعلان عنه يتم تسليمه، وفي النهاية نحن في سوق حرة، هناك آلية عرض وطلب يحكم سوق أسعار العقارات، وما يثار بشأن الخوف من الفقاعة العقارية".



وأكد أنه ليس لدينا تخوف من الفقاعة العقارية؛ لأن الأمر غير متوقف على الاستدانة من البنوك مثلما يحدث في دول كثيرة أخرى، ولكن المطور العقاري يعتمد على التمويل الذاتي، أما بالنسبة لارتفاع الأسعار فهذا متوقف على العرض والطلب، والمطورين العقاريين يؤكدون وجود تباطؤ في المبيعات مقارنة بالعام الماضي، هي دورة موجودة ولكن لن يحدث فقاعة عقارية أو انهيار في سوق العقارات".

تطورات ملف الطروحات الحكومية وبيع بنك القاهرة

الطروحات الحكومية وبنك القاهرة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطورات ملف الطروحات الحكومية وبيع بنك القاهرة.

وقال “مدبولي”: "إننا نعمل حاليا على برنامج الطروحات وقد جمعني اجتماع أمس مع وزير الاستثمار ونهدف إلى التوسع في عدد الشركات التي نطرحها خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وفقا لخريطة زمنية".

ولفت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية ليس من الصواب الإعلان عنه بصورة مبكرة؛ لأنه يؤثر على قيمة الأصول، وعندما يحدث تسريبات لقيمة البيع قد يؤثر على أسهمها في البورصة، نحن نأخذ إجراءات محترفة، وأن ما يتم حاليا في بنك القاهرة هو عملية تقييم للأصل، وبناءً على تقديرنا للقيمة نبدأ عمليات الطرح له.

موقف الحكومة بشأن أصول هيئة الأوقاف

وأكد: أننا نهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف التي تعد مالا خاصا، وليست للبيع لأن مال الوقف هو مال خاص، ولكننا نعمل على زيادة الإيرادات".

مدبولي: 3 مليارات جنيه إيرادات الأوقاف سنويا وهذا مخططنا للأصول

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "نسعى لإرجاع ثقافة الوقف مرة أخرى للمجتمع المصري وهذا كان جزءًا من النقاش مع وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف".

وأضاف: "كلما كان هناك تعظيم لأصول هيئة الأوقاف وهناك مردود إيجابي من العوائد التي تضخ في مشروعات الوقف الخيري كلما زادت الثقة وعادة ثقافة الوقف مرة أخرى".

وأكد: “إيرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنويا، وهذا الرقم بالإدارة الأفضل أن يتضاعف بأكثر من ذلك بكثير، وبالتالي مخصصاته ستبدأ عن الغرض الأساسي الذي أنشئ له الوقف، وهذا ما يشجع المواطن للعودة مرة أخرى للوقف”.

وبشأن أزمة مخالفات البناء خلال عيد الأضحى المبارك، أكد: “سنتصدى لأي محاولة للتعدي على الأرض الزراعية أو مخالفات البناء في مهدها، وأشدد على مديري الأمن والمحافظين لمنع أي محاولات في عيد الأضحى وشكلنا لجنة وخلية لمنع أي مخالفة فور ظهورها”.

مدبولي: الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن آخر الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل.

وأوضح، أننا “نجتمع كل أسبوع للوقوف على آخر الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفا أنه بالفعل تم إرسال الدعوات الرسمية للرؤساء والملوك، وشخصيات عامة”.

وأكد أن أعمال المتحف كلها اكتملت ولكننا ننهي اللمسات الأخيرة لتطوير المنطقة بالكامل بدءًا من مطار سفنكس وكل الطرق والمحيط المباشر للمتحف، كما تم عمل تصميم الاحتفالية.

مدبولي يفند شكاوى الولايات المتحدة بشأن شهادة الحلال واستيراد السيارات الأمريكية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن أهم حدث هذا الأسبوع يتمثل في المنتدي الاقتصادي المصري الأمريكي بوجود 80 من أكبر الشركات الأمريكية على وفد ترأسه رئيسة غرفة التجارة الأمريكية التي تضم 3 مليون شركة".

وأضاف أن رئيس غرفة التجارة الأمريكية بعد زيارتها لمصر ولقائها الرئيس السيسي قالت، "هاكون سفيرة لمصر في الولايات المتحدة وسأروج للاستثمار في مصر".



ولفتت إلى أن اتفاق تم على وجود منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرضنا على الوفد الأمريكي وجود منطقة صناعية في المنطقة لا سيما في التكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات، وكانت هناك مناقشة لهذه القطاعات، والشركات الأمريكية أبدت اهتمام في إطار هذا الأمر".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل للوفد الأمريكي مفادها أن مصر سوق كبير وواعد وبوابة للأسواق الافريقية والعربية وهو بلد مستقر وامن، وكان هناك عرض لكل مشروعات البنية التحتية التي تمت، وأؤكد أنه لولا مشروعات البنية التحتية التي تمت مكنش هيبقى فيه رغبة من أي مستثمرين بهذا الحجم إنهم يأتوا لمصر إلي جانب الاستقرار والإصلاحات التشريعية التي تمت.



و بشأن رفع القيود على السيارات الأمريكية، لفت: كانت هناك شكوى من الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد المقاييس والمعايير الخاصة بالسيارات الأمريكية أسوة بسيارات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما قمنا به لتشجيع شركات السيارات الأمريكية للتصنيع في مصر وإخبارهم بأنه سوق واعد.



وبشأن شهادة الحلال، علق:"منتجات الألبان لما بتخرج من الحيوانات والماشية وهي حية، مفيش حاجة اسمها منتجات محرمة من الأساس، وما حدث أننا شوفنا التجارب العالمية، وكل ما يدخل مصر من منتجات ألبان لها مواصفات قياسية ونتأكد خارجة من أي نوع من الحيوانات، وعمرنا ما سمعنا عن خروج الألبان من حيوانات معينة مثلما نشر على السوشيال ميديا، أما بالنسبة للحوم فنستورد 50% من احتياجاتنا من اللحوم، ونستورد من الولايات المتحدة وافريقيا وأمريكا الجنوبية واسيا ومفيش شحنة لحوم إلا لما يكون فيه لجنة بتراجع وتتأكد من الذبح الاسلامي الحلال وتهيئة الشحنة قبل دخولها مصر وفقا للشريعة الإسلامية، شكوى الولايات المتحدة كانت تتعلق برسوم شهادة الحلال وأنها أعلى من مثيلاتها وبالتالي سنقوم بتخفيض تلك الرسوم بالتساوي مع كل الدول التي نستورد منها، وسيكون هناك 3 شركات في سبيلها لتقديم خدمة شهادة الحلال وليس شركة واحدة لخلق نوع من المنافسة".

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