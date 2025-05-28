مدبولي: الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن آخر الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أننا “نجتمع كل أسبوع للوقوف على آخر الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفا أنه بالفعل تم إرسال الدعوات الرسمية للرؤساء والملوك، وشخصيات عامة”.

وأكد أن أعمال المتحف كلها اكتملت ولكننا ننهي اللمسات الأخيرة لتطوير المنطقة بالكامل بدءًا من مطار سفنكس وكل الطرق والمحيط المباشر للمتحف، كما تم عمل تصميم الاحتفالية.

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