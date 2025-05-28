مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "إن شركتي إكسون موبيل وشيل ستقومان بزيادة استثماراتهما داخل مصر، بشأن الاستكشافات البترولية، نتيجة لثقتهم في إجراءات الدولة المصرية كما الأبحاث الأولية تؤكد وجود اكتشافات بترولية واعدة خلال الفترة المقبلة".



ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل إلى أن: "الرئيس السيسي بشأن أزمة البنزين وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المعنيين بالمشكلة من الشركة ومعمل التكرير وفرض العقوبات والغرامات المالية على الكيانين، والقصة أنها كانت شحنة بعينها تتبع لشركة تكرير معينة، كانت هناك نسبة كبريت أعلى من اللى المفروض يحصل، الأزمة في إحدى الشركات مع المعمل اللى كان بيطلع الشحنة".



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