مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن آخر تطورات ملف إنتاج الغاز الطبيعي، وتخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية أنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي، وعلى الأرض هناك سفينتان لضخ الغاز المسال لمصر وهناك سفينتان الشهر المقبل".

وأضاف أنه خلال الصيف المقبل سيكون لدينا 4 سفن لتأمين احتياجات الدولة من شحنات الغاز التي نريد ضخها، مشيرا إلى أنه هذا الصيف هو الأقل إنتاجا للغاز في مصر، ولكن مع بداية سبتمبر وزيادة الاستكشافات يزيد حجم الإنتاج بشكل جيد، وإذا أضيف المتوقع من اكتشافات جديدة سيكون هناك تسارع في إنتاج الغاز المحلي وتعود مصر لما كانت عليه من تصدير وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط.



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