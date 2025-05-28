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أخبار مصر

مدبولي: الدولة تتحمل 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية ولن تحدث فقاعة عقارية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رؤية الحكومة والدولة بشأن ارتفاع أسعار العقارات والتخوفات من حدوث فقاعة عقارية.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة: "يجب أن نفرق بين الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة، والوحدات التي تنفذ بواسطة القطاع الخاص، وأؤكد أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية عن المواطن في محور الإسكان الاجتماعي أو برنامج سكن لكل المصريين".

وأضاف أن الوحدات التي تطرحها يحدث فيها تغيير في الأسعار بسبب زيادة مدخلات الوحدة، وبالتالي من الطبيعي السعر الذي بدأنا به البرنامج من 10 سنوات يختلف عن الآن".

ولفت: "بالنسبة للقطاع الخاص ما يعنيني فيه أن يكون المطور العقاري جادًا، ولا يحدث نوع من النصب على المواطن، وما يتم الإعلان عنه يتم تسليمه، وفي النهاية نحن في سوق حرة، هناك آلية عرض وطلب يحكم سوق أسعار العقارات، وما يثار بشأن الخوف من الفقاعة العقارية".

وأكد أنه ليس لدينا تخوف من الفقاعة العقارية؛ لأن الأمر غير متوقف على الاستدانة من البنوك مثلما يحدث في دول كثيرة أخرى، ولكن المطور العقاري يعتمد على التمويل الذاتي، أما بالنسبة لارتفاع الأسعار فهذا متوقف على العرض والطلب، والمطورين العقاريين يؤكدون وجود تباطؤ في المبيعات مقارنة بالعام الماضي، هي دورة موجودة ولكن لن يحدث فقاعة عقارية أو انهيار في سوق العقارات".
 

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