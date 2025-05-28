الدوري المصري، طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت فى الدورى



حراسة المرمى:عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد الغني، سعيدو سيمبوري

خط الوسط: محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، سيد نيمار

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحي، الفا بو بكر كيتا، محمد بسيوني، هشام صلاح، أمير مدحت، مصطفى عبد الرحيم، جريندو، احمد ياسر ريان، أحمد سعيد.

طارق مصطفى، فيتو

موعد مباراة البنك الأهلي وبتروجيت في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة البنك الأهلي وبتروجيت في الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت.

ويمكن متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وخطف المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز من البنك الأهلي بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة وتجمد رصيد البنك عند 37 نقطة.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز اليوم منتظرا سقوط المصري وسيراميكا لخطف تذكرة المشاركة ببطولة الكونفدرالية.

صراع تذكرة الكونفدرالية

ويشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي: المصري صاحب الـ39 نقطة والبنك الأهلي وسيراميكا صاحبا الـ37 نقطة للتأهل لبطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وشدد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي على لاعبيه بضرورة عدم فقدان الأمل في استعادة المركز الرابع مرة أخرى ببطولة الدوري المصري الممتاز من أجل التأهل للكونفدرالية.

ويحتل البنك الأهلي الترتيب السادس في الدوري المصري برصيد 37 نقطة بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز اليوم منتظرا سقوط المصري وسيراميكا لخطف تذكرة المشاركة ببطولة الكونفدرالية.

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