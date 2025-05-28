من أجل الكونفدرالية، البنك الأهلي يقاتل للفوز على بتروجيت الليلة

يلتقي فريقا البنك الأهلي وبتروجيت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بستاد بتروسبورت بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة البنك الأهلي وبتروجيت

وخطف المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز من البنك الأهلي بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة وتجمد رصيد البنك عند 37 نقطة.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز اليوم منتظرا سقوط المصري وسيراميكا لخطف تذكرة المشاركة ببطولة الكونفدرالية.

صراع تذكرة الكونفدرالية



ويشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي: المصري صاحب الـ39 نقطة والبنك الأهلي وسيراميكا صاحبا الـ37 نقطة للتأهل لبطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وشدد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي على لاعبيه بضرورة عدم فقدان الأمل في استعادة المركز الرابع مرة أخرى ببطولة الدوري المصري الممتاز من أجل التأهل للكونفدرالية.

ويحتل البنك الأهلي الترتيب السادس في الدوري المصري برصيد 37 نقطة بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج



1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري



مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو - 8 مساءً - السبت 31 مايو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.