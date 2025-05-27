طارق مصطفى للاعبي البنك الأهلي: التأهل للكونفدرالية ما زال في الملعب

شدد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي على لاعبيه ضرورة عدم فقدان الأمل في استعادة المركز الرابع مرة أخرى ببطولة الدوري المصري الممتاز من أجل التأهل للكونفدرالية.

ويلتقي البنك الاهلي نظيره بتروجت غدا الأربعاء بالجولة الختامية بالدوري الممتاز.

وخطف المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري من البنك الأهلي بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة وتجميد رصيد البنك الي 37 نقطة.

وأكد طارق مصطفى أنه لا بديل عن الفوز بمواجهة الغد دون النظر إلى نتيجة المنافسين المصري وسيراميكا.

صراح تذكرة الكونفدرالية

ويشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي المصري صاحب ال39 نقطة والبنك الأهلي وسيراميكا صاحبا ال37 نقطة للتأهل لبطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

موعد مباراة البنك الاهلي وبتروجت

ويلتقي فريقا البنك الاهلي وبتروجت بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري نايل والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الأربعاء

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري

مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو - 8 مساءً - السبت 31 مايو

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