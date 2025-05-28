حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

قررت رابطة الأندية المصرية تسليم درع الدوري المصري اليوم للفريق الفائز بالبطولة للموسم الجاري 2024 – 2025، إذ يتنافس ناديي الأهلي وبيراميدز على الفوز باللقب.

وكان النادي الأهلي سلم درع الدوري المصري اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة، للاستعداد لتسليمه لبطل الدوري للموسم الحالي 2024 – 2025، حيث قررت الرابطة تجهيز مراسم احتفالية في ملعب مباراتي الأهلي وبيراميدز تحسبا لتتويج أحدهما.

وتنفرد "فيتو" بأول صور من مراسم واستعدادات تتويج بيراميدز بلقب الدوري المصري، في استاد هيئة قناة السويس، الذي يستضيف مباراة الفريق السماوي أمام سيراميكا، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج فى منافسات الدوري المصري.

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور مراسم تتويج بيراميدز باستاد هيئة قناة السويس

فيما يخوض الأهلي مباراة أخرى على ملعب استاد القاهرة أمام فاركو ضمن نفس الجولة.

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور مراسم تتويج بيراميدز باستاد هيئة قناة السويس

وتتضمن الاستعدادات في الملعبين تواجد منصة احتفالية تحمل شعارات كل نادي بجانب الرعاة لاستخدامها في تسلم درع الدوري.

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور مراسم تتويج بيراميدز باستاد هيئة قناة السويس

فرص تتويج بيراميدز بالدوري مرتبطة بنتيجة الأهلي وفاركو وفارق الأهداف الحاسم

تعتمد فرص فريق بيراميدز على التتويج ببطولة الدوري على نتيجة مباراة الأهلى وفاركو بشكل أساسى، باعتبار الأحمر متصدرًا لجدول المسابقة فى الوقت الحالى ومتفوقًا بفارق 7 أهداف على السماوى.

ـ الفوز على سيراميكا ولا بديل عنه هي فرصة بيراميدز للتتويج باللقب، مع انتظار نتيجة الأهلي وفاركو، حال فوز بيراميدز على فريق سيراميكا في الجولة الأخيرة بالدوري، سيرفع السماوي رصيده إلى النقطة 56 ويضطر إلى انتظار نتيجة الأهلي.

1ـ حال خسر الأهلي أمام فاركو سيتوقف رصيده عند النقطة 55 وبالتالي يتوج بيراميدز باللقب.

2ـ بينما في حالة فوز بيراميدز على سيراميكا وتعادل الأهلي مع فاركو، يتساوى الفريقان في النقاط برصيد 56 نقطة، ويكون بيراميدز وقتها مضطرًا إلى تسجيل 7 أهداف في شباك سيراميكا دون أن يستقبل أهدافًا، ليعوض فارق الأهداف مع الفريق الأحمر.

فارق الأهداف بين الفريقين، يميل إلى صالح الأهلي حتى الآن بفارق 7 أهداف، حيث سجل الأهلي 16 هدفًا واستقبل 9 آخرين، بينما سجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 9 آخرين.

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