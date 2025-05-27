في صراعه مع سيراميكا والبنك، فوز المصري على الحرس غدا يمنحه تذكرة الكونفدرالية

يستعد فريق المصري البورسعيدي بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق، لمباراته الهامة والمرتقبة غدا الأربعاء أمام حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز.

المصري وتذكرة الكونفدرالية

ويشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي: المصري صاحب الـ39 نقطة والبنك الأهلي وسيراميكا صاحبي الـ37 نقطة.

المصري صاحب الـ39 نقطة يتطلع إلى الفوز بمباراة الحرس غدا لتمنحه تذكرة التأهل للكونفدرالية دون النظر لنتائج البنك الأهلي مع بتروجت، وبيراميدز مع سيراميكا.

في هذه الحالة سيرتفع رصيده إلى 42 نقطة، ولن يلحق به الثنائي سيراميكا والبنك الأهلي؛ لذلك لا بديل له عن الفوز لتأكيد أحقيته بالمركز الرابع.

أما حال تعادله أو خسارته ستكون هناك حسابات أخرى متعلقة بنتائج مباراة البنك الأهلي وبتروجت، وأيضا سيراميكا وبيراميدز لكنه هو الأكثر أفضلية بينهم في الظفر بالمركز الرابع.



ترتيب المصري بالدوري

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة.

موعد مباراة المصري وحرس الحدود

ويلتقي فريقا المصري وحرس الحدود بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السويس الجديد.

ترتيب الدوري المصري.. مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري

مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو - 8 مساءً - السبت 31 مايو

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