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وكيل التعليم بالقليوبية يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادات

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي، فيتو

وجه المهندس أيمن عطية مدير مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية بالتأكيد على الإاستعدادات لامتحانات نهاية العام للشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والمقرر أن تنطلق خلال الساعات والأيام المقبلة وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان الراحة أبنائنا الطلاب والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الامتحانات للإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء امتحانات نهاية العام.

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وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق وتوفير سيارات من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات للمعاونة في نقل وتوزيع أوراق الامتحانات ونقل أوراق الإجابات من مركز التوزيع بالمحافظة لكافة اللجان مع إعداد بيانات بالسيارات والسائقين وأرقام التليفونات السرعة وسهولة التواصل.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المُختلفة.

وتابع المحافظ التوجيهات بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع التربية والتعليم والأزهر للمرور على كافة لجان امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بنطاق الوحدات المحلية والتأكد من صلاحية المرافق بكل لجنة وكذا التأكد من سلامة الاسوار والشبابيك والابواب وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وذلك لوضع خطة مرورية تضمن تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية لكافة الطرق والمحاور المؤدية للجان الامتحانات وحول تلك اللجان، وكذا تشديد الرقابة على سيارات الأجرة والتعامل بكل حزم مع كافة المخالفات بشأن تعريفة الركوب وتكثيف الخدمة بالمناطق المزدحمة.

وتابع المحافظ توجيهاته بشأن التجهيز لامتحانات أخر العام موجها  رؤساء المراكز والمدن والأحياء والسيد مدير شرطة المرافق تنفيذ حملات لرفع كافة الإشغالات حول أسوار اللجان المقرر عقد الامتحانات بها، وتنظيم حملات دورية لمنع وجود أي إشغالات خلال فترات الامتحانات، والعمل على ورفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة حول أسوار اللجان.

واستكمل المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية الرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها من المتغيرات المكانية أثناء عطلة العيد والتأكيد على سرعة العمل على حث المواطنين على سداد مستحقات الدولة وذلك لإبرام عقود تقنين وضع اليد لهم.

كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإزالة الفورية للتعديات على حرم الطريق الزراعي بعمل معارض سيارات وكذلك أعمال التشوين والتبوير للأراضي الزراعية بالمخالفة لقانون حماية الأراضي والتأكيد على ضرورة تيسير إجراءات تراخيص البناء والتيسير علي المواطنين في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتأكيد على الاهتمام بالمراكز التكنولوجية والاهتمام بعملية الصيانة للأجهزة وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة، مع ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في التحصيل الإلكتروني، والتأكيد على ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في التحصيل الإلكتروني. 

كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهًا كافة المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون. 

وخلال الاجتماع أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ضرورة الالتزام التام بتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في تنفيذ المشروعات المقررة.

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المهندس ايمن عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه محافظ القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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