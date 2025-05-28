محافظ القليوبية: إنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء بنسبة 90%

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ارتفاع نسبة إنهاء طلبات التصالح بالمدن والقرى والأحياء بنسبة بلغت 90% في إطار دفع العمل في الملف مشددا على ضرورة سرعة البدء في لجان التظلمات.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي في محافظة القليوبية برئاسة محافظ القليوبية وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية .

وأشار محافظ القليوبية إلي ضرورة دفع نسل الإنجاز في ملف تقنين الأوضاع بالمحافظة والعمل على إنجازه والاستعانة بالقيادات المحلية والشعبية ومشايخ المساجد لحث المواطنين علي سداد قيمة التقنين في الحالات المتأخرة عن السداد بمدن بنها والقناطر وفي حالة عدم الاستجابة يتم إدراج المخالفين في أعمال الموجة الحالية لاسترداد أملاك الدولة .

وأكد محافظ القليوبية أن كافة المسئولين ورؤساء مجالس المدن والأحياء والمراكز مسئولين أمام القانون في العمل علي إنجاز الملف مشيرا أن محاسبة المتقاعدين ستكون بكل حزم وحسم في ملف استرداد أملاك الدولة المتعدي عليها حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا الملف 63% .

وأعلن محافظ القليوبية أن المحافظة بصدد شن حملة مكبرة لإزالة معارض السيارات المخالفة علي جانبي الطريق الزراعي وكافة الأنشطة المختلفة والمتعدية على حرم الطريق موجها إنذارا شديد اللهجة للمخالفين بأن الإزالة حتمية طالما لا يوجد أن إجراءات قانونية لتوفيق الأوضاع .

وشدد محافظ القليوبية علي وضع مخطط تنموي لإدارة أصول الدولة وحسن استغلال الموارد والأراضي والأملاك في تعظيم دخل واستثمارات المحافظة مشيرا أنه في هذا الصدد أعدت ووافقت المحافظة والمجلس التنفيذي علي عدد المشروعات في هذا الإطار حيث جري الموافقة علي تخصيص 750 م في منطقة حديقة الطفل ببنها لإقامة فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالمحافظة واستغلال مساحة 200م من مساحة مجزر كفرشكر الجديد بعد التطوير لإنشاء محطة إنتاج للبايوجاز للاستفادة من المخلفات الزراعية الخاصة بالمجازر والمزارعين لإنتاج السماد العضوي واستغلال موقع الحملة الميكانيكية بالديوان العام المحافظ علي كورنيش بنها علي مساحة 400م في إقامة مبنى سكني تجاري بالتعاون مع صندوق الاسكان بشكل طرح استثماري استغلالا لموقعها الفريد واستغلال 2539 م من مجزر الثلج لإقامة اول مشروع لاستغلال المساحة في إقامة مشروع الكوكرز لإنتاج السماد العضوي واستصلاح الأراضي والاستفادة من مخالفات الدواجن والمخلفات الحيوانية والزراعية في إطار نهج المحافظة في مواجهة المشكلات.

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