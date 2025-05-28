الدخان وصل للسماء، حريق هائل بمخزن بلاستيك في الخانكة والدفع بـ 7 سيارات إطفاء (صور)

نشب حريق هائل في مخزن لتخزين البلاستيك بقرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

7 سيارات للسيطرة على حريق هائل بمخزن بلاستيك بالخانكة

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد المخازن بالقرية، وتصاعد أعمدة الدخان من المكان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، التي اندلعت في المخزن المقام على مساحة تقارب 1000 متر مربع.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة، وجار حاليًا تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن المخزن يحتوي على كميات كبيرة من المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال، ويُرجح أن يكون ماس كهربائي هو سبب اندلاع الحريق. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

حريق هائل بمخزن بلاستيك بالقليوبية،فيتو

حريق هائل بمخزن بلاستيك بالقليوبية،فيتو

حريق هائل بمخزن بلاستيك بالقليوبية،فيتو

حريق هائل بمخزن بلاستيك بالقليوبية،فيتو

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