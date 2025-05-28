انقطاع المياه عن مدينة أبوتيج بأسيوط لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء أعمال إحلال وتجديد لمحطة رفع صرف صحي أبوتيج (2) الرئيسية وذلك بربط قطع الزهر والمحابس بغرفة المحابس الجديدة المنفذة على خط طرد المحطة القائم.

قطع المياه عن مدينة أبوتيج

وفي ذات السياق نوهت شركة مياه أسيوط عن قطع المياه عن مدينة أبوتيج وذلك حتى يتم إيقاف محطة رفع أبوتيج (2) الرئيسية وإنهاء الأعمال بها لمدة 6 ساعات بداية من الساعة الثانية عشرة ليلًا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025م وحتى الساعة السادسة صباح غد الخميس الموافق 29 مايو 2025م لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.



ومن جانبه قال المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة لأعمال الإحلال والتجديد بشكل دورى لزيادة العمر الافتراضي لأصول الشركة والحفاظ على كفاءتها التشغيلية لذلك ترجو الشركة من عملائها الكرام بالمناطق المتأثرة بمدينة أبوتيج، من تدابير كافة احتياجاتهم من المياه لحين عودتها.



وأكدت شركة مياه أسيوط أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للإبلاغ عن أى احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.

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