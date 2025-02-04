مياه أسيوط تنتهي من تحسين الشبكات بقرى النزلة والخوالد لخدمة آلاف المواطنين (صور)

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تنفيذ مشروع أعمال تعزيز شبكات المياه بمحطة النزلة المستجدة، من خلال إنشاء ٢ بوستر رفع جديد.

حل مشكلة ضعف ضغط المياه في أطراف الشبكات بقرى النزلة المستجدة والخوالد

يأتي ذلك المشروع ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلة ضعف ضغط المياه في أطراف الشبكات بقرى النزلة المستجدة والخوالد التي تُعتبر من المناطق الساخنة، لضمان وصول مياه الشرب المرشحة بجودة وكفاءة عالية.

وفي هذا السياق أوضح المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم إجراء الدراسات الهيدروليكية اللازمة واعتماد المشروع من قطاع التخطيط.

وأضاف المهندس حسام رفعت رئيس قطاع شرق منطقة ساحل سليم أن أعمال التنفيذ شملت تركيب ٢ ماسورة بحجم ٦ بوصة بطول ٦ أمتار لكل واحدة، تركيب ٢ كوع ومحبسين بحجم ٦ بوصة، تصنيع وتركيب مشترك بحجم ٦ بوصة، إنشاء قاعدة خرسانية وتركيب اللوحة الكهربائية الخاصة بالمعدات.

كما أضاف المهندس عبد الرحمن طلعت مدير منطقة ساحل سليم أن المشروع استهدف استغلال الموارد والإمكانات المتاحة بمخازن المنطقة لتقليل التكاليف، بجانب الاستفادة من مأوى فارغ بالمحطة لتثبيت معدات البوسترات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الشبكات وتحسين خدمة مياه الشرب بالمناطق الطرفية، بما يضمن توفير الخدمة لجميع المواطنين بشكل منتظم ومستدام.

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