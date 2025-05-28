لمناقشة طرق مكافحة آفة النيماتودا (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تنظيم ندوات ولقاءات دورية مع مزارعي الرمان للاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على وضع حلول فعالة لها، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ على أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية لتحويل الثروات الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أن محصول الرمان يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة وخاصة مركز البداري.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة، بقيادة المهندس خميس محمد علي، وكيل الوزارة، نظمت ندوة موسعة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، بمشاركة عدد من المختصين والقيادات المحلية، وعلى رأسهم عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، والدكتورة رضوى جمال مصطفى من مركز البحوث الزراعية، والمهندسة هاجر عبد الرحمن مدير إدارة البساتين، والمهندس إيهاب رمسيس كامل مدير المكتب الفني، إلى جانب مسؤولي الإدارة الزراعية والري والصرف.

مناقشة طرق الوقاية والمكافحة، لمرض النيماتودا الذي يهاجم الرمان

وأضاف محافظ أسيوط أن الندوة تضمنت حوارًا مفتوحًا مع المزارعين لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه محصول الرمان، خاصة الأمراض النباتية وطرق الوقاية والمكافحة، مع التركيز على مرض النيماتودا الذي يصيب الأشجار كما قام فريق العمل بزيارة ميدانية إلى بعض الحدائق الزراعية لمتابعة الحالة العامة للأشجار على الطبيعة، وتقديم التوصيات الفنية، إلى جانب جمع عينات من التربة لإجراء التحاليل اللازمة والوقوف على حالتها بدقة، تمهيدًا لتقديم إرشادات زراعية مبنية على أسس علمية.

عقد لقاءات ميدانية نصف شهرية لمتابعة تطورات محصول الرمان

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى استمرار تقديم الدعم الفني واللوجستي لمزارعي الرمان بأسيوط، مع عقد لقاءات ميدانية نصف شهرية لمتابعة تطورات المحصول حتى مرحلة التسويق كما أعلن عن وضع حجر الأساس لمصنع لتصنيع وتعبئة الرمان بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بهدف تعظيم الاستفادة من المحصول وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا، وتحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد وجه خلال اجتماع سابق الأسبوع الماضي، بضرورة الاستماع إلى مشكلات مزارعي محاصيل الرمان والريحان، في إطار دعم التكتلات الاقتصادية وتفعيل خطط التنمية الزراعية بالمحافظة.

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