قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. العونة في أسيوط.. الرمان المنفلوطى يغزو الأسواق العالمية.. الأسرة العونية تحول الرمان لـ8 منتجات لمنافسة أوروبا

على ضفاف النيل بالقرى المصرية نسجت حكايات النجاح حيث تعانق الشمس ترابها، تنتشر قرى كحباتِ اللؤلؤ، تشع ببريقِ الإنجازِ، وترسم لوحاتٍ بديعة على خارطة التصدير العربية والعالمية.

فمن قرية تشتهر بأجود أنواع الرمان العالمي، إلى أخرى تبدع فى صناعة السجاد والمنسوجاتِ اليدوية، حكاية كفاح تسطرها أنامل أبنائها، وسواعد لا تعرف الكلل.

وبين حقولِ الكتان وأعوادِه الذهبية، ومصانع الرمان وحباتِه كحبات اللؤلؤ، وخلايا النحلِ التى تنتج عسلًا كأنه الذهب المُذاب، وقرى تشتهر بعطر زهورِها ونباتاتها العطرية، تولد قصة قرية مصرية لا تعرف العاطل، فكل فردٍ فيها شعلة من النشاط، يشارك فى سيمفونية الإنتاجِ، فيبدع فى الزراعة، ويتقنُ فى الصناعة، ويجيد فى التجارة.

فمن أثاثٍ يزين البيوت بفخامة، وكتانٍ ينسج أحلام الدفء، وكليمٍ يضفى على الأرضِ سحر الشرقِ، تسافر عبر البحار إلى الدول العربية، حاملة معها عبق ريف مصر وروح إبداعها.

إنها حكايةُ قرى مصرية تثبت أنّ الإرادة تصنع المعجزات، وأن العمل الدؤوب هو مفتاح النجاحِ.

تعد قرية العونة بمحافظة أسيوط المصدر الأول للرمان المنفلوطي، وهو أشهر أنواع الرمان على مستوى العالم، والمعروف بجودته العالية وارتفاع قيمته الغذائية، والذى يرتفع سعره ويباع فى عشرات الدول الأوربية والعربية، حتى أصبح هناك مصطلح متداول وهو أن “رمان العونة ثمرة شقت طريقها من قلب الصعيد إلى الأسواق العالمية”.

قرية العونة التى تقع بجنوب شرق محافظة أسيوط، وتتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم يقطن بها 38 ألف نسمة حسب الإحصاءات الأخيرة للسكان لعام 2024، وتضم مساحة كلية ما يقرب من 3000 فدان، منها 1500 فدان زراعية معظمها مزروعة بمحصول الرمان، وتنتشر بساتينه على يمين ويسار القرية، والجزء الآخر مزروع بالموالح والمانجو والبصل والبقوليات مثل القمح والفول الصويا.

وتليها قرية الخوالد بمركز ساحل سليم ثم مراكز البدارى وصدفا ومنفلوط، وتنتنج المحافظة ما يقرب من 200 ألف طن رمان سنويا وذلك طبقا لتصريحات الدكتور رضا سند عليوة الأستاذ بمركز البحوث الزراعية ووكيل وزراة الزراعة الأسبق بمحافظة أسيوط.

ويؤكد الدكتور رضا عليوة أن قرية العونة تتميز بزراعة ثمرة الرمان المنفلوطى ذات الجودة العالية ونسبة البروتين المرتفعة حتى فى القشرة، لافتا إلى أن ثمرة الرمان المنفلوطى بقرية العونة يتخطى وزنها أكثر من ربع كيلو، وربما تصل إلى كيلو جرام فى بعض الأحيان، ولذلك تصدر لعشرات الدول فى العالم ما بين الأوربية والعربية مثل العراق وتركيا وفرنسا وسوريا وماليزيا، ويعتمد أهالى القرية على تصدير محصول الرمان كمصدر للرزق وفرص عمل للشباب والسيدات.

ويشترك معظم أهالى القرية فى إنتاج الرمان، ويعمل الشباب فى مراحل زراعة الرمان وحتى التصدير بدءا من الزراعة والتجميع الذى يتم من المزارع عبر سيارات متخصصة، ثم يتم وضعه فى مراكز التجميع حيث عملية التنظيف، ويشارك الأطفال أيضا فى فرز الأحجام حسب طلب كل دولة من الدول التى يصدر إليها، ثم وضعه فى أقفاص وأماكن معدة للتصدير سواء للدول العربية أو الدول الأوروبية، أو جنوب أفريقيا أو روسيا وماليزيا وكندا، حيث يوفر موسم جمع محصول الرمان مئات فرص العمل للشباب والسيدات.

أسيوط صارت مقصدا لعدد من المؤسسات العالمية مثل مؤسسة الفاو والأغذية العالمية، لدراسة وضع القرية الحالى وكيفية الاستفادة من حالة التناغم بين الزراعة والتجارة التى أوجدها أهالى العونة، فبعد أن كان الرمان مصدر دخل أساسى للأسرة العونية من الموسم للموسم الذى يليه طور الأهالى وعدد من الجمعيات الأهلية استغلال المحصول وهدر الرمان فى إنتاج منتجات أخرى وتصديرها، وبدلا من أن يذهب هدر الرمان الذى لا يصلح للتصدير للاستهلاك المحلى أو التخلص منه كمخلفات، بعد اختيار ثمار التصدير التى تعتمد على درجة عالية من الجودة والنقاء، صار الرمان الهادر أو المشقق، مصدرا آخر للرزق لمنتجات أخرى بطرق غير تقليدية.

أصناف جديدة

أهالى وشباب قرية العونة استطاعوا بأبسط الأساليب استغلال المحصول وإنتاج ما يقرب من 8 أصناف منتجات للرمان كصناعات مكملة لرمان التصدير، فما بين تفصيص الرمان والعصير ودبس الرمان والمربى والحناء والعسل والتوابل والعلف الحيوانى ومنتجات الأدوية والتجميل، وصولا للفحم الذى أصبح أحد منتجات الرمان بقرية العونة والذى يتم صناعته وتصديره من خلال عدد من المؤسسات.

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