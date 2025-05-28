الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

رصف شارع الجمهورية بأبنوب ضمن خطة العام المالي بأسيوط (صور)

رصف شوارع أبنوب بأسيوط،
رصف شوارع أبنوب بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن رصف شارع الجمهورية بمدينة أبنوب، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، والارتقاء بالشكل الحضاري للمدن والمراكز، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تأهيل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أعمال الرصف تأتي في إطار خطة متكاملة لتأهيل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، موضحًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة سوزان محمد رئيس المركز، تتابع تنفيذ المشروع الذي تقوم به وحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة، بقيادة المهندس أسامة محمد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية.

 

 

وأوضح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن الأعمال شملت الانتهاء من تجريف وتسوية وكشط وصنفرة الطريق، بالإضافة إلى رفع المخلفات ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها، ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية، وذلك لتحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين والمركبات، بمشاركة نواب رئيس المركز.

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وأكد محافظ أسيوط أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات الهندسية المعتمدة في تنفيذ أعمال الرصف، مع التأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، مشددًا على المتابعة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية بالمحافظة.

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