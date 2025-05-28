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موعد مباراة البنك الأهلي وبتروجيت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يختتم فريق البنك الأهلي مشواره ببطولة الدوري المصري بمواجهة بتروجيت مساء اليوم الأربعاء بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية بالبطولة.

موعد مباراة البنك الأهلي وبتروجيت في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة البنك الأهلي وبتروجيت في الثامنة مساء اليوم  باستاد بتروسبورت.

ويمكن متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وخطف المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز من البنك الأهلي بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة وتجمد رصيد البنك عند 37 نقطة.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز اليوم منتظرا سقوط المصري وسيراميكا لخطف تذكرة المشاركة ببطولة الكونفدرالية.

صراع تذكرة الكونفدرالية 

ويشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي: المصري صاحب الـ39 نقطة والبنك الأهلي وسيراميكا صاحبا الـ37 نقطة للتأهل لبطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وشدد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي على لاعبيه بضرورة عدم فقدان الأمل في استعادة المركز الرابع مرة أخرى ببطولة الدوري المصري الممتاز من أجل التأهل للكونفدرالية.

ويحتل البنك الأهلي الترتيب السادس في الدوري المصري برصيد 37 نقطة بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج


1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري 


مجموعة التتويج

 

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً -  الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو  - 8 مساءً - السبت 31 مايو

 

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