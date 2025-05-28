التلقائية أضرت بهم، مصطفى الفقي ينتقد تصرفات الرؤساء الحالية ويكشف قصة كتابته لخطابات مبارك

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: إن العصر الحالي لم يعد يسمح بإخفاء أي تصرف، في ظل الانفجار المعلوماتي وهيمنة السوشيال ميديا.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: "كل شخص أصبح قاضيًا ومحللًا وصحفيًّا على الإنترنت"، مشيرًا إلى أن بعض الرؤساء يتصرفون بتلقائية مفرطة لا تخضع لحسابات دقيقة، مما يضر بصورتهم أمام العالم.

مصطفى الفقي: ترامب مثال للفوضى والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين

وانتقد طريقة تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنه خلط بين العلاقات الشخصية والسياسية، مما أدى إلى ارتباك في تعامله مع زعماء مثل بوتين.

خطاب عيد العمال كان الأصعب ومبارك كان يُعدل الكلمات بنفسه

وأوضح المفكر السياسي مصطفى الفقي أن كتابة الخطابات الرئاسية كانت تتطلب دقة بالغة وخبرة عميقة، خاصة في خطابات تحمل طابعًا اقتصاديًا مثل عيد العمال.

وأضاف أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يشارك شخصيًا في تحرير خطبه، وأنه كان يتلقى الأفكار ويحوّلها إلى صياغة رسمية.

السادات اختار خطاب موسى صبري للكنيست

وأشار إلى أن الرئيس السادات استعان بثلاثة كُتاب، واختار خطاب موسى صبري ليلقيه في الكنيست، مما يعكس مدى اهتمام القيادة وقتها بدقة النصوص.

الخطابات الارتجالية تنتصر اليوم

وأكد الفقي أن دور كاتب الخطابات بدأ في الانحسار، لصالح الأسلوب الارتجالي الذي يراه البعض أكثر تأثيرًا في العصر الحديث.

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