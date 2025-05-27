فاروق جويدة: ترامب صفقة بلا ثقافة والذكاء الاصطناعي لن يكتب قصيدتي

أكد الشاعر فاروق جويدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل نموذجًا فريدًا في الذكاء والصفقات، لكنه خالٍ من العمق الثقافي.

وقال فاروق جويدة: "ترامب حالة أمريكية قائمة على الصفقة والفرصة والذكاء، لا يُمثل الثقافة بأي حال من الأحوال، بل يعكس عقلية استثمارية محضة".

الذكاء الاصطناعي لن يكتب القصيدة التي تكتبك

وأبدى جويدة خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، رأيه في الذكاء الاصطناعي قائلًا: "لن يخيفني الذكاء الاصطناعي، فالإبداع البشري إلهي، لا يمكن تكراره أو تقليده. القصيدة تكتبك حين تشاء، وهي تأتيك كزائر مَلَكي، والإلهام لا يُبرمج".



حضارة بلا روح: أمريكا ليست باريس ولا روما

واستعاد جويدة زيارته الطويلة لأمريكا قائلًا: "لم أنبهر بالنموذج الأمريكي ثقافيًّا، أمريكا بلا روح فنية كبرى، التكنولوجيا ليست بديلًا للثقافة بل وسيلة ضمن حضارة جديدة تفتقر إلى العمق".

وأكد: "لست منزعجًا بالذكاء الاصطناعي وسيبقى الإبداع البشري له خصوصية وتميز شديد، وكل المحاولات التي تحدث لتغيير ميكانيزم بتاع الحياة والبشر سيكون مرحلة قد تطول ولكن مش ممكن تكون بديل للمبدع، ولو الذكاء الاصطناعي طلع قصيدة زي بتاعتي هيجيب الإحساس منين، القصيدة اللى كان بيكتبها أحمد رامي كان دم".

وتابع:"الذكاء الاصطناعي هو نوع من التحول في حياة البشر ولكن ملهوش ضمانات للاستمرار، الذكاء الاصطناعي ده مشروع ترامب وجاي من الفراغ، لكنه مش هيلغي الإبداع، لأن الإبداع البشري إلهي، القصيدة هي التي تكتبك وأنت لا تكتبها، والشعر يأتي حينما يريد لذلك أنا أسميه الملك يأتي حينما يشاء، وأنا كشاعر أكون في شرف استقباله، وأحيانا تكتب حاجة وتقول لنفسك الله يعني ممكن بيت شعر يهز الدنيا".

أمنية أحمد زويل

وأختتم: "لا شك الموهبة فيها شيء من الخالق سبحانه وتعالى وبالذات الإبداع إلهام من الخالق، لا شك أن المواهب في البشر فيها شيء غامض وغير معروف حتى علماء النفس تخصصوا في سيكولوجية الإبداع وأحمد زويل كان بينكش في الحتة دي وبيقول لي الخاطر بيجي إزاي وعبد الوهاب يكون يقول الخاطر جالي اللي هو الإلهام، من 3000 سنة عندك شعر وبعد 3000 سنة تاني هيبقى عندك شعر يعني مفيش قصيدة ماتت ومفيش شعر مات لأن الشاعر لا يموت، ونحن أمام معادلة، وزويل قال لي لو رجع بيَّ الزمن ما كنتش تخصصت كيمياء كنت تخصصت مخ لإن المخ لحد دلوقتِ لم يكتشف لحد دلوقتِ زي باقي الحواس والأعضاء، لكن الزمن ممكن يقلل الإبداع".

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