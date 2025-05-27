ترامب: آمل أن تفتح دول الاتحاد الأوروبي أسواقها للتجارة مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء: "آمل أن تفتح دول الاتحاد الأوروبي أسواقها للتجارة مع الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "الاتحاد الأوروبي تواصل معنا لتحديد مواعيد اجتماعات بشأن اتفاق تجاري على وجه السرعة".

ترامب يرجئ فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو

وتراجع الرئيس الأمريكي الأحد عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت "للتوصل إلى اتفاق جيد"

وكان ترامب هدد الجمعة بتكثيف حربه التجارية بعد أن عبر عن عدم رضاه لأن المحادثات التجارية لا تتحرك بسرعة كافية، قائلا إنه يريد أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية باهظة على الواردات الأوروبية في الأول من يونيو. وأدى هذا التهديد إلى اضطراب الأسواق العالمية.

المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

وتراجع ترامب بعد أن أخبرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مكالمة هاتفية أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق وطلبت منه تأجيل الرسوم الجمركية حتى شهر يوليو، وهو الموعد النهائي الذي حدده في الأصل عندما أعلن عن الرسوم الجديدة في أبريل.

وقال ترامب للصحفيين الأحد إنه وافق على الطلب. وقال إن فون دير لاين قالت له "سنجتمع معا بسرعة لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى شيء ما".

وقالت فون دير لاين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك بسرعة في المحادثات التجارية، لافتة إلي أنها أجرت مكالمة هاتفية "جيدة" مع ترامب.

كان ترامب قد حدد في أوائل أبريل الماضي مهلة 90 يوما للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو.

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