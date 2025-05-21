الأربعاء 21 مايو 2025
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مغادرة الفوج الثاني من حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري عبر ميناء نويبع (صور)

بعثة الحج السياحي
بعثة الحج السياحي بميناء العقبة، فيتو

أعلنت وزارة السياحة والآثار مغادرة الفوج الثاني من حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري عبر ميناء نويبع البحري متوجهًا إلى ميناء العقبة الأردني تمهيدًا للدخول إلى السعودية عبر منفذ حالة عمار لعمل مناسك الحج.

مغادرة حجاج قرعة الحج السياحي

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن ميناء نويبع البحري شهد مغادرة الفوج الثاني من حجاج البر على متن العبارة "آيلة"، وعلى متنها 99 حاجًّا غادروا عبر حافلتين في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء العقبة الأردني.

إنهاء إجراءات سفر حجاج قرعة الحج السياحي

وأوضحت المصادر أن وزارة السياحة والآثار شكلت لجنة تابعة للبعثة الرسمية للوزارة لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات سفرهم وتذليل أي عقبات قد تظهر أثناء التفويج.

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