خفض أسعار الفائدة على الحساب الجاري اليومي من بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة تخفيض أسعار العائد على الحساب الجاري اليومي بالجنيه، ليصبح أعلى عائد سنوي 18% وفقًا لشريحة الرصيد.

ويمنح الحساب عائدًا 11% على الرصيد الذي يتراوح بين 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و13% على الشريحة من مليون حتى 5 ملايين جنيه، و17% لأكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين، ويصل إلى 18% لأكثر من 10 ملايين جنيه.



ويمنح الحساب العملاء مرونة في إدارة ودائعهم مع عائد يومي تنافسي، حيث تم تصميمه لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء.

كما يوفر الحساب سهولة الإيداع والسحب من أي فرع للبنك في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة خصم ودفتر شيكات وكشوف حساب دورية.



ويمكن للعملاء تحويل رواتبهم أو معاشاتهم مباشرة إلى الحساب، والاستفادة من الاشتراك المجاني في خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) لمتابعة حساباتهم على مدار الساعة.



كما يتيح الحساب فتح حسابات مشتركة أو حسابات للقصر، مع إمكانية تحصيل الشيكات والفواتير ودفع الالتزامات والتحويلات المالية بسهولة.

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