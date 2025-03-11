طريقة عمل السمبوسة بحشو البيتزا، مقبلات لذيذة على الإفطار

طريقة عمل السمبوسة، السمبوسة من المقبلات اللذيذة والشهيرة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار، وعادة تقدم كطبق جانبى على مائدة الطعام.

وطريقة عمل السمبوسة، سهلة وغير مكلفة حيث يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة، وفى شهر رمضان المبارك تعتبر مميزة على مائدة الإفطار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل السمبوسة بحشو البيتزا.

مكونات عمل السمبوسة بحشو البيتزا:-

عجينة سمبوسة وتباع بالسوبر ماركت

للحشو

حلقات زيتون

جبن رومى مبشور

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

فلفل رومى اخضر مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى أصفر مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى أحمر مقطع مكعبات صغيرة

بسطرمة مفرومة

لانشون حسب الرغبة

جبن شيدر مبشور

زيت للقلي

طريقة عمل السمبوسة بحشو البيتزا:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات الحشو ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر رقائق السمبوسة ونقوم بلفها ووضع القليل من الحشو بداخلها ونغلقها جيدا ويمكن استخدام خليط الماء والدقيق لضمان غلق السمبوسة جيدا وعدم فتحها فى الزيت أثناء القلي.

وبعد الانتهاء من حشو الكمية المتاحة.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت ونرفعها على النار وننتظر حتى يسخن الزيت ثم نضع به السمبوسة ونتركها حتى يحمر لونها مع التقليب.

ثم ننشلها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ، وتقدم ساخنة.

وهناك طريقة أخرى لطهى السمبوسة د، حيث يتم رصها فى صينية فرن وندهنها بالقليل من الزيت.

وتدخلها الفرن حتى يحمر لونها وهذه الطريقة تكون أخف من المقلية ومناسبة لفترات الريجيم.

وفى حالة عدم توافر عجينة السمبوسة يمكن استخدام عجينة الجلاش حيث نقوم بتقطيعها شرائح طولية مثل رقائق السمبوسة ونقوم بحشوها بنفس طريقة السمبوسة ويتم قليها مثلما ذكرنا بالاعلى، حيث يمكن قليها أو وضعها في الفرن.

طريقة عمل السمبوسة

ولعمل الجلاش باللحمة المفرومة

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-

1 باكت جلاش (حوالي 400 غرام)

500 جرام لحمة مفرومة

1 بصلة كبيرة، مفرومة ناعم

2 فص ثوم، مفروم

1 كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل حسب الذوق

100 جرام زبدة مذابة

1/2 كوب مرق لحم أو ماء

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

في مقلاة على نار متوسطة، نضيف قليل من الزيت ونقلي البصل حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم ونقلب لمدة دقيقة.

بعدها نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى تنضج، ثم نتبل بالملح، الفلفل، والبهارات.

ونضيف البقدونس ونقلب جيدًا، ثم نرفع المقلاة عن النار.

نسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نأخذ ورقة جلاش واحدة وندهنها بالزبدة المذابة، ثم نضع فوقها ورقة أخرى وندهنها أيضًا.

نضع كمية مناسبة من الحشوة في منتصف الورقتين، ثم نطوي الجلاش من الجانبين ليغطي الحشوة.

نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية.

نضع الرقائق المحشوة في صينية مدهونة بالزبدة.

وندهن الوجه بالزبدة المتبقية.

ثم نضيف المرق أو الماء على الوجه للحصول على قوام طري.

نخبز الجلاش في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

ثم نخرج الجلاش من الفرن ونتركه يبرد قليلًا، ثم نقطع إلى قطع مربعة أو مثلثة.

يقدم ساخنًا مع السلطة أو الزبادي.

يمكنك إضافة مكعبات من الفلفل الرومي أو الجزر إلى الحشوة لزيادة النكهة.

يمكن استخدام الزبدة أو السمن حسب الرغبة.

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