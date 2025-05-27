20 لاعبا في قائمة منتخب الكرة الطائرة استعدادا لبطولة العالم

الكرة الطائرة، أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الجديد ماركو بونيتا، عن قائمة المنتخب المقرر دخوله معسكر، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم بالفلبين.

وضمت قائمة المنتخب كل من:

عبدالله عبد السلام - محمد عادل دولا - عبد الحليم عبو - أحمد سعيد - أحمد عزب - ياسين محمد - سيف عابد - أشرف اللقاني - حمزة الصافي - عبد الرحمن الشحات - محمد المهدي - عبد الرحمن سعودي - مصطفى جابر - زياد أسامة - حمادة عثمان - محمد عسران - محمد رضا - ياسين أشرف أبو الحسن - محمد أبو جبل - عبد الرحمن الحسيني.

ومن المقرر أن ينضم عبدالله عبد السلام، لقائمة المنتخب بعد انتهاء فترة التأهيل.

وأعرب ماركو بونيتا المدير الفنى الجديد لمنتخب الكرة الطائرة، عن سعادته الكبيرة بتولي مهمة تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن منتخب الفراعنة من المنتخبات الكبيرة ويملك سيرة ذاتية مشرفة.

وأوضح المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أن هدفه تحقيق نتائج مميزة مع الفراعنة في بطولة العالم المقبلة بالفلبين وتحسين التصنيف العالمي لفراعنة الطائرة.

وكشف المدير الفنى الجديد أنه تابع جميع اللاعبين المصريين في كافة المسابقات سواء المحليين أو المحترفين من خلال شرائط فيديو ويؤمن دائمًا بالإحصائيات التى لا تكذب ولا تجامل أحد، وتم اختيار القائمة الدولية بعناية ودقة تساعد الجهاز الفني على تحقيق هدفه خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ماركو بونيتا (مديرًا فنيًا)

محمود حسونة (مدربًا عامًا)

محمد قاسم (مدربًا)

أحمد مصطفى (محللًا تقنيًا)

سيموني آدي (مخططًا للأحمال)

أحمد سعودي (طبيبًا)

إيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي)

سامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب)

أسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي)

حسام الجندي (مدلكًا)

محمد رمضان (مديرًا إداريًا)

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للرجال، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

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