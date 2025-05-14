الزمالك يتلقى إخطارا من اتحاد الكرة الطائرة، تعرف عليه

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يفيد باستدعاء 7 لاعبين من صفوف الفريق الأول للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاستدعاء في إطار استعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في الفلبين خلال شهر سبتمبر القادم.

قائمة لاعبي الزمالك المنضمين إلى منتخب الطائرة

وضمت القائمة المختارة من الزمالك للانضمام إلى منتخب الكرة الطائرة كلًا من:

• أشرف اللقاني

• محمد رضا الهو

• محمد عادل “دولا”

• ياسين محمد

• عبدالرحمن الشحات

• أحمد يوسف “أبو جبل”

• إبراهيم عادل “ميمي”

ويُعد هذا العدد الكبير من اللاعبين المستدعين تأكيدًا على قوة الزمالك في لعبة الكرة الطائرة، وعلى المستوى المميز الذي يقدمه نجوم الفريق خلال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو في المشاركات القارية.

الزمالك مصنع نجوم المنتخب

يأتي اختيار 7 لاعبين دفعة واحدة من الزمالك ليؤكد على أن الفريق الأبيض يُعد من أبرز الروافد الأساسية للمنتخبات الوطنية، وهو ما يعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني للفريق، في تطوير أداء اللاعبين وتهيئتهم للمنافسة على أعلى مستوى.

ويمثل هذا الاستدعاء دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، كما يُعزز من سمعة الزمالك كواحد من أبرز الأندية الداعمة للمنتخبات الوطنية في الألعاب الجماعية، وبخاصة الكرة الطائرة التي يمتلك فيها النادي تاريخًا حافلًا بالبطولات والإنجازات.

تحضيرات قوية للمنتخب قبل المونديال

من المنتظر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل خوض غمار كأس العالم في الفلبين، ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتائج إيجابية، والبناء على ما تحقق في البطولات السابقة، خاصة مع امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات، وعلى رأسهم نجوم الزمالك.

وعلي جانب آخر، استأنف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء على صالة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الخميس، في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي بنتيجة 72–70، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر.

ومن المقرر، أن تقام مواجهات الدور نصف النهائي بنظام "Best of 5"، حيث يتأهل الفريق الذي يحقق 3 انتصارات إلى الدور النهائي من البطولة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديرًا فنيًا، جونزالو هيرمو سو مدربًا مساعدًا، محمد السحرتي مدربًا مساعدًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال".

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