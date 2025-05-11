رسميًا، الإيطالي ماركو بونيتا يوقع عقود تدريب منتخب رجال الكرة الطائرة

عقد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، اجتماعًا هامًا مساء اليوم الأحد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا، تم خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل، وتوقيع المدرب الإيطالي على عقود تدريب فراعنة الكرة الطائرة.

ماركو بونيتا يوقّع عقود تدريب منتخب رجال الكرة الطائرة

وحضر جلسة التوقيع كلٌّ من: الكابتن منى عبد الكريم، أمينة الصندوق، والعميد محمد فرج، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل الفنية وخطط مجلس إدارة الاتحاد للمرحلة المقبلة مع الخبير الإيطالي.

جدير بالذكر أن الإيطالي ماركو بونيتا يمتلك سجلًا تدريبيًا حافلًا يمتد لعدة عقود، بدأه في بإيطاليا ضمن قطاع الناشئين، وحقق أولى بطولاته في موسم 1990/1989 حين تُوِّج ببطولة إيطاليا تحت 14 عامًا مع فريق كوناد CR رافينا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول في النهائي الوطني مع فريق تحت 16 عامًا.

وفي نهاية عام 1990، تولي تدريب نادي ميساجيرو رافينا ضمن الجهاز الفنى لفرق الناشئين تحت قيادة المدرب الشهير ألكسندر سكيبا، وساهم في الفوز بثمانية ألقاب محلية في بطولات الفئات السنية المختلفة.

وفي مارس 2001، تم تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الإيطالي للسيدات، وحقق معه إنجازات بارزة، أبرزها التتويج ببطولة العالم عام 2002 لأول مرة في تاريخ المنتخب، إلى جانب فضيتين في بطولتي أوروبا عامي 2001 و2005. وخاض خلال تلك الفترة 255 مباراة، فاز في 169 منها.

كما خاض تجربة ناجحة مع المنتخب البولندي للسيدات، وقاده لاحتلال المركز التاسع في أولمبياد بكين 2008.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اجتماعات مكثفة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بهدف تحديد هوية الخبير الذي سيتم التعاقد معه لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتمت المفاضلة خلال هذه الاجتماعات بين عدد من المدارس التدريبية المختلفة، حيث طُرحت عدة أسماء وجنسيات، إلا أن مجلس الإدارة قرر في نهاية المباحثات الاستقرار على المدرسة الإيطالية للاستفادة من خبراتها، إلى جانب المدرسة البرازيلية الموجودة حاليًا بقطاع الناشئين، في إطار سعي الاتحاد إلى الدمج بين المدارس العالمية المختلفة ضمن خطة الإعداد الجاد للأولمبياد المقبلة وبطولات العالم.

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