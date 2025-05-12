الإثنين 12 مايو 2025
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رياضة

تقليص الأجانب وحظر التعاقد بمركزي المعد والليبرو، قرارات قوية لاتحاد الكرة الطائرة

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

أصدر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، قرارات تنظيمية هامة قبل انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، تضمنت تقليص عدد اللاعبين الأجانب المسموح بالتعاقد معهم في فرق الدوري الممتاز للرجال والسيدات.

وبحسب نشرة التعليمات المنتظر إصدارها، لن يُسمح لأي فريق في الدرجة الأولى بالتعاقد مع أكثر من لاعب أو لاعبة أجنبية، مع حظر التعاقد مع لاعبين أجانب في مركزي "المعد" و"الليبرو"، وذلك بهدف تعزيز فرص مشاركة اللاعبين المحليين، واكتسابهم مزيدًا من الخبرة، وتقليل الاعتماد على العناصر الأجنبية، ما يصب في صالح اللعبة والمنتخبات الوطنية، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى مجلس إدارة الاتحاد لتحقيقه.

كما نصت التعليمات على ألا يزيد عدد اللاعبين أو اللاعبات الدوليين في كل فريق من فرق الدرجة الأولى عن ثمانية لاعبين، في حين حُددت رسوم توثيق عقد اللاعب أو اللاعبة من مواليد 1989 وما قبلها بنسبة 5% فقط، ويشمل ذلك أيضًا فرق الممتاز "أ".

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الاتحاد لتطوير مستوى الكرة الطائرة المصرية من خلال دعم المواهب المحلية، ورفع كفاءتها بالمشاركة الفعلية في المنافسات الكبرى.

ويواصل مجلس إدارة الاتحاد المصري تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى الارتقاء باللعبة، ورفع مستوى المنافسة على كافة الأصعدة وفي جميع المسابقات.

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