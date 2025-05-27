الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

القوات المسلحة اليمنية تصدر بيانًا تفصيليا بشأن استهداف مطار بن جوريون

صاروخ،فيتو
صاروخ،فيتو

 أصدرت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بيانًا تعلن فيه عن تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة.

وأوضحت أن العملية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢، وهدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار".

إطلاق صاروخ ثاني من اليمن

 وقبل وقت سابق تم الإعلان أن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، سوف يصدر بيانا مهما للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن خلال 3 ساعات تجاه الأراضي المحتلة.

 

اعتراض صاروخ أطلق من  اليمن

 وكان جيش الاحتلال، أعلن قبل وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من  اليمن تجاه الأراضي المحتلة، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة.


ويواصل  الحوثيون المتحالفون مع  إيران في اليمن إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

 

وردا على ذلك، شن الكيان الصهيوني غارات، إحداها في 6 مايو الجاري ألحقت أضرارًا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.

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