الخميس 01 مايو 2025
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مصرع عامل وإصابة 2 آخرين إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي بالبحيرة

مصرع عامل وإصابة
مصرع عامل وإصابة 2 آخرين

لقي عامل مصرعه، بينما أنقذت العناية الإلهية  اثنين آخرين، عقب سقوطهم داخل بيارة صرف صحى أثناء قيامهم بالعمل بإحدى قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بلاغا بمصرع عامل وإنقاذ اثنين آخرين إثر سقوطهم في بيارة الصرف الصحي، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إلى مكان واقعة بيارة صرف صحى بقرية كوم البركة بدائرة مركز كفر الدوار، ومصرع ممتاز محمد عبد العزيز (45 عامًا) ومقيم  بلقطر الشرقية بمركز أبو حمص، وإصابة محمد إبراهيم منصور (52 عامًا)، ومقيم بلقطر الشرقية  وأيمن محمد عوض (33 عامًا) ومقيم بلقطر الشرقية بإصابات بالغة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج، وتم  تحرير محضر بالواقعة.

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العناية الإلهية كفر الدوار البحيرة بيارة الصرف الصحي
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