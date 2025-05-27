انطلاق حملة مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع أبوتيج بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين من شوارع مدينة أبوتيج، ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط للشارع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، بما في ذلك رؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، لتكثيف حملات إزالة الإشغالات وضبط التعديات على حرم الطريق العام، مع التأكيد على التزام أصحاب المحال التجارية بحدود محلاتهم وعدم التعدي على الأرصفة أو الطرق.

انطلاق حملة لإزالة الإشغالات بشوارع أبوتيج

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، نفذت حملة موسعة استهدفت شارع الحرية بمدينة أبوتيج، لرفع الإشغالات وفروشات المحال والتعديات التي تعيق حركة المرور والمارة.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملة تمت بإشراف علاء الناظر نائب رئيس المركز، وبمشاركة قسم الإشغالات، واستعانت بالمعدات الثقيلة وسيارات الحملة الميكانيكية لرفع كافة المخالفات، وأسفرت عن ضبط وإزالة عدد كبير من الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل الشوارع.

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