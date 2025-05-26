استمرار تدريبات مشروع مودة بمكتبة مصر العامة في أسيوط بالتعاون مع التضامن

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت مؤسسات حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو قطاع خاص، من أجل إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة لرفع الوعي المجتمعي بين النشء والشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق إستراتيجية "مصر 2030".

المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة

وأوضح المحافظ أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، تحت إشراف مديرتها هاجر محروس، تواصل تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية والتدريبية، من بينها تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي. ويستهدف البرنامج الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا، ممن هم على وشك الزواج، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للتأهيل النفسي والاجتماعي، وبناء أسر مستقرة وسعيدة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التدريبات تضمنت استعراضًا شاملًا لمحتوى برنامج "مودة" وآليات تنفيذ أنشطته، إلى جانب جلسات عملية تفاعلية لتطبيق المفاهيم المطروحة، بما يضمن تعزيز الفهم والمشاركة الفعالة كما شملت التدريبات التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، في إطار الحرص على تحقيق جودة الحياة الأسرية.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر استمرار دعم محافظة أسيوط لكافة المبادرات الهادفة لتحسين مستوى الوعي المجتمعي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بمكتبة مصر العامة لتنفيذ المزيد من الأنشطة التي تخدم مختلف فئات المواطنين.

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