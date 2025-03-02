الأحد 02 مارس 2025
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مياه أسيوط تنظم تدريبًا عمليًّا للعاملين بالمحطات الارتوازية على خطط الطوارئ

تدريب العاملين بالمحطات
تدريب العاملين بالمحطات الإرتوازية بمياه أسيوط، فيتو

أكد المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنه في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2025 تمكنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية من تنظيم تدريبًا شاملًا للعاملين بالمحطات الإرتوازية. 

يأتي ذلك في إطار خطة شركة مياه أسيوط لرفع جاهزية العاملين بالمحطات الارتوازية لمواجهة حالات الطوارئ وضمان بيئة عمل آمنة،  والمساهمة الفعالة في نشر ثقافة السلامة بين العاملين، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم في بيئة العمل.

 

 

وأوضح رئيس مياه أسيوط أن مراحل التدريب جاءت للتعرف على خطط الطوارئ والاستجابة السريعة للحوادث المحتملة والتعامل مع تسريبات الكلور وآليات السيطرة عليها لضمان سلامة العاملين واستخدام قناع الغازات لحماية الأفراد أثناء التعرض للمواد الخطرة ومكافحة الحرائق وفق أحدث الإجراءات والتقنيات لضمان سرعة وفعالية التدخل.

 

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وأضاف رئيس مياه أسيوط أن التدريب ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التي تشمـل جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية والفنية والطبية التي تهدف إلى إيجاد بيئة عمل آمنة خالية من جميـع أنواع المخاطر والأمراض التي تهدد حياة وصحة الأفراد فـي العمل ورفع كفاءة العنصر البشري وتوفير أفضل البرامج التدريبية.

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