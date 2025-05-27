الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين في مواجهات مع الشرطة بأسيوط والسويس

مصرع 3 عناصر إجرامية
مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين فى مواجهات مع الشرطة بأسيوط

 نجحت أجهزة  وزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، فيما لقى 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط والسويس.

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 أكدت معلومات وتحريات  قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.   

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط والسويس – سبق اتهامهم فى جنايات "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص" - مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جنايتى "اتجار مخدرات، قتل ).

 

 وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (476 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، أفيون، هيروين، هيدرو" – 17 قطعة سلاح نارى "13 بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة").

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (47) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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