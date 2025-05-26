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حوادث

قديم ومفبرك، مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعذيب محتجزين داخل أحد أقسام الشرطة

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله مؤخرًا عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ادعاءات بتعرض محتجزين للتقييد والتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، هو مقطع قديم ومفبرك سبق تداوله عام 2022.

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية كانت قد حققت في الواقعة حينها، وأصدرت النيابة العامة بتاريخ 15 فبراير 2022 بيانًا بنتائج التحقيقات، أكدت فيه عدم صحة ما ورد بالمقطع. 

وكشفت التحقيقات أن المحتجزين أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز بتحريض من آخرين، وأن أحدهم قام بتصوير المشهد ونشره عبر الإنترنت بهدف إثارة البلبلة وبث الشائعات.

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وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية تتخذ حاليًّا الإجراءات القانونية اللازمة بحق من أعاد تداول المقطع المضلل بهدف التشهير والتأثير على الرأي العام.

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