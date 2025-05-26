الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه بالسويس والقليوبية

سقوط 3 عناصر إجرامية
سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 54 كيلو لمخدرى الحشيش والآيس بـ

واصلت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بعدد من مديريات؛ لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.

وفى مديرية أمن السويس، تم ضبط عنصر جنائى بدائرة قسم شرطة فيصل بحوزته 22 كيلو جرام لمخدر الحشيش  عدد من الأقراص المخدرة.

وضبط عنصر جنائى بدائرة قسم شرطة الجناين بحوزته 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش.
 

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 54 كيلو لمخدرى الحشيش والآيس

وفى مديرية أمن القليوبية؛ تم ضبط عنصر جنائي بدائرة قسم شرطة ثان العبور.. بحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الآيس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 16 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب جرائم سرقات المحال التجارية والمساكن بالقاهرة


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسلحة والذخائر مكافحة المخدرات والأسلحة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قسم شرطة فيصل قسم شرطة الجناين قسم شرطة ثان العبور قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

ضبط 16 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب جرائم سرقات المحال التجارية والمساكن بالقاهرة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

تصالح إلهام عبد البديع وطليقها داخل قسم شرطة كرداسة

حالة المرورية اليوم، كثافات متحركة بعدد من المحاور في القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات الرقمية والدولار بالقاهرة

الداخلية: إصابة شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة بشارع كورنيش النيل بالمنيا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في وفاة حفيد نوال الدجوي، عمرو يرفض قبول العزاء في شقيقه

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة الرئاسية (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون مياه الشرب والصرف الصحي

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

المزيد
الجريدة الرسمية