سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه بالسويس والقليوبية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بعدد من مديريات؛ لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.

وفى مديرية أمن السويس، تم ضبط عنصر جنائى بدائرة قسم شرطة فيصل بحوزته 22 كيلو جرام لمخدر الحشيش عدد من الأقراص المخدرة.

وضبط عنصر جنائى بدائرة قسم شرطة الجناين بحوزته 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش.



سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 54 كيلو لمخدرى الحشيش والآيس

وفى مديرية أمن القليوبية؛ تم ضبط عنصر جنائي بدائرة قسم شرطة ثان العبور.. بحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الآيس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





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