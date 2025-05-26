مصرع طالب غرقا بمجرى البحر اليوسفي شمال المنيا

لقي طالب مصرعه، اليوم الإثنين، غرقًا بمجرى البحر اليوسفي، أمام قرية شم البحرية، بمركز مغاغة في محافظة المنيا، أثناء الاستحمام وتعلم السباحة- تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالب غرقا في مغاغة

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن بلاغًا، بغرق (م، م، ص)، 14 سنة، طالب، غرقًا بمجرى البحر اليوسفي.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.



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