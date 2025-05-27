الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية يتفقد أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة ويتأكد من جودة الخدمات (صور)

الرئيس التنفيذي لبعثة
الرئيس التنفيذي لبعثة الحج يتفقد أحوال حجاج القرعة، فيتو

 قام مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية بجولة تفقدية لفنادق إقامة حجاج القرعة، واطمأن خلالها على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، والتأكد من توافر كافة التسهيلات التي تكفل أداء مناسك الحج في سهولة ويسر، في ظل منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

رئيس البعثة يتفقد العيادات الطبية

 كما قام رئيس البعثة بتفقد العيادات الطبية التي أقامتها بعثة القرعة بالفنادق، والتأكد من إمكانياتها وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية.

 وأشار إلى تواجد ضباط البعثة على مدار الساعة وسط الحجاج بالفنادق للوقوف على احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم والتعامل الفوري مع الحالات الإنسانية.

كما حرص رئيس البعثة على الاستماع إلى آراء الحجاج، حيث أعربوا عن بالغ تقديرهم للجهود المبذولة من قِبل بعثة وزارة الداخلية، مشيدين بجودة الخدمات والتنظيم المتميز الذي لمسوه منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج القرعة، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية في أجواء إيمانية وآمنة.

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