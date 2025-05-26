الجيش النيجيري يعلن عن وقوع انفجار أمام ثكنة عسكرية فى العاصمة أبوجا

أفاد الجيش النيجيري، اليوم، عن وقوع انفجار قرب ثكنة عسكرية في العاصمة أبوجا، فيما أعلنت الشرطة عن تلقى "بلاغ استغاثة بشأن انفجار".

انفجار أمام ثكنة عسكرية فى نيجيريا

وذكر الجيش النيجيري في بيان له، أن "انفجارا وقع في محطة حافلات تقع في مقابل معسكر مقديشو أبوجا، وتابع أن الوضع تحت السيطرة والتفاصيل لاحقا".

والسبت الماضى، أعلن المسئول السياسي لمنطقة ديكوا في ولاية بورنو بنيجيريا "راوا جانا مودو"، مقتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم إرهابي على قرية في ولاية بورنو، المنطقة التي تعاني من انتشار أعمال العنف في شمال شرقي نيجيريا.

تصعيد لمسلحى بوكو حرام وجماعة داعش فى نيجيريا

وقال المسئول السياسي لمنطقة ديكوا في ولاية بورنو بنيجيريا، "إن مسلحي بوكو حرام دخلوا قرية جاجيبو سيرًا على الأقدام، وفتحوا النار على السكان وتبادلوا إطلاق النار مع ميليشيا مناهضة للإرهابيين تقاتل إلى جانب الجيش، وقتلوا تسعة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الميلشيا، وأصابوا عددا آخر، موضحا أن قوات من بلدة ديكوا القريبة تدخلت وساعدت في دفع الإرهابيين للخروج من القرية، مضيفا أن الإرهابيين فقدوا 10 رجال في المعركة"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وصعدت جماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش " الإرهابي في غرب إفريقيا من هجماتهما على القواعد العسكرية والقرى في ولاية بورنو وولايتي أداماوا ويوبي المجاورتين في الأشهر الأخيرة.

أيضا كان الجيش النيجيري، أعلن لجمعة الماضية، أنه تم قتل 16 إرهابيا حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية في دامبوا، بولاية بورنو أيضا، وتمكنت القوات النيجيرية، بدعم من الطائرات المقاتلة، من صد الإرهابيين بعد ساعتين.

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