الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

مصر تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالى في العاصمة مقديشيو والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا - في بيان لوزارة الخارجية - تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب الأليم، كما أكدت استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها. 

وأعربت مصر عن تعازيها لحكومة وشعب الصومال الشقيق ولذوى الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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جمهورية الصومال الفيدرالية دعم المؤسسات الصومالية داخل معسكر دمانيو مقديشيو

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