مصر تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالى في العاصمة مقديشيو والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا - في بيان لوزارة الخارجية - تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب الأليم، كما أكدت استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها.

وأعربت مصر عن تعازيها لحكومة وشعب الصومال الشقيق ولذوى الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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