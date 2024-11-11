الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 15 جنديًا تشاديًا في عملية ضد بوكو حرام

جيش تشاد، فيتو
جيش تشاد، فيتو

قال المتحدث باسم الجيش التشادي، الجنرال إسحاق الشيخ، إن 15 جنديًا على الأقل قتلوا، وأصيب 32 آخرون، في اشتباكات بين الجيش ومقاتلي جماعة بوكو حرام.

وأضاف المتحدث أن 96 من عناصر "بوكو حرام" قتلوا أيضًا خلال الاشتباكات، لكنه لم يذكر مكان العملية أو يقدم أي تفاصيل حول ملابساتها.

وقال الشيخ في تصريح للتلفزيون الوطني، أوردته وكالة "رويترز"، إن الجيش أصاب أيضًا 11 عنصرًا من "بوكو حرام"، واستولى على أسلحة ومعدات.

وتابع: "يؤكد الجيش للسكان أن الوضع تحت السيطرة، وأن إجراءات تعقب العناصر المتبقية مستمرة في إطار عملية حسكانيت"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أطلقت لطرد مسلحي جماعة "بوكو حرام" من منطقة بحيرة تشاد.

وتعرضت المنطقة لهجمات متكررة من قبل جماعات متمردة، بما في ذلك تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا وجماعة بوكو حرام، وقعت في شمال شرقي نيجيريا عام 2009 وامتدت إلى غرب تشاد.

وقُتل نحو 40 جنديًا في هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد نهاية الشهر الماضي، وبعد ذلك هدد الرئيس المؤقت، محمد إدريس ديبي، بسحب بلاده من قوة أمنية متعددة الجنسيات.

وتشاد حليف مهم للقوات الفرنسية والأمريكية التي تسعى إلى المساعدة في محاربة التمرد منذ 12 عامًا في منطقة الساحل غرب أفريقيا.

ونأت مجالس عسكرية استولت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي أصبحت حدودها المشتركة بؤرًا لأعمال التمرد، بنفسها عن الغرب لصالح الدعم الروسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المتحدث باسم الجيش التشادي جماعة بوكو بوكو حرام بحيرة تشاد بوركينا فاسو مالي

مواد متعلقة

مصر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى تشاد

الصحة: دعم تشاد في مجال مكافحة الأمراض الوبائية

تصفيات أمم إفريقيا، زامبيا تتعادل سلبيا مع تشاد

الأكثر قراءة

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار وطقس الأيام المقبلة (فيديو)

قبل اجتماعه مع بايدن، مظاهرات أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك (فيديو)

بعد حكم المحكمة الدستورية، أستاذ قانون يحذر من انتهاء المهلة قبل وضع ضوابط العلاقة الإيجارية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 - 11 - 2024

اليوم، ثاني جلسات استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه

حماية المستهلك يحذر المواطنين من الاشتراك في المسابقات الوهمية خلال الجمعة البيضاء

منوعات

المزيد

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

لو باظ هتدفع ثمنه.. قرارات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن "التابلت" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads